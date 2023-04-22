Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Нефтехимик
Акрон - Нефтехимик: обзор матча 22 апреля 2023
Акрон
22.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Нефтехимик
13'
С. Джамилов
40'
К. Базелюк
78'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Нефтехимик
Желтая карточка
А. Килин
90'
+2
85'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Р. Денисов
85'
Замена
Е. Черкес
️️️️
В. Галиулин
78'
ГОЛ! 0:3!
В. Галиулин
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
П. Шакуро
77'
74'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
К. Базелюк
74'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Лайкин
Замена
Д. Сасин
️️️️
Р. Апеков
71'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
А. Эльдарушев
71'
Замена
А. Понсе
️️️️
В. Азаров
61'
57'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
С. Джамилов
Замена
А. Килин
️️️️
Е. Песегов
46'
Желтая карточка
П. Шакуро
45'
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Базелюк
Желтая карточка
А. Мацукатов
37'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Джамилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
90
Шакуро
58
Зуев
6
Макаров
15
Мацукатов
27
Чудин
7
Песегов
11
Апеков
11
Эльдарушев
99
Азаров
4-3-1-1-1
1
Голубев
21
Бердников
44
Калугин
5
Зорин
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
83
Лайкин
21
Галиулин
7
Джамилов
10
Базелюк
90
Шакуро
20
Полубояринов
20
Полубояринов
90
Шакуро
11
Апеков
77
Сасин
77
Сасин
11
Апеков
11
Эльдарушев
14
Салтыков
14
Салтыков
11
Эльдарушев
7
Песегов
18
Килин
18
Килин
7
Песегов
99
Азаров
9
Понсе
9
Понсе
99
Азаров
16
Денисов
2
Хубаев
2
Хубаев
16
Денисов
7
Джамилов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
7
Джамилов
10
Базелюк
22
Дворецков
22
Дворецков
10
Базелюк
21
Галиулин
8
Черкес
8
Черкес
21
Галиулин
83
Лайкин
9
Котик
9
Котик
83
Лайкин
Остались в запасе
Акрон
Нефтехимик
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Акрон - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кристалл
Новости команд
Все
Акрон
Нефтехимик
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
24 ноября
14
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
24 ноября
14
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+