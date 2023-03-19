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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Шинник
Уфа - Шинник: обзор матча 19 марта 2023
Уфа
19.03.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
46'
Э. Касинтура
31'
Д. Самойлов (П)
41'
Д. Самойлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Шинник
90'
+3
Желтая карточка
М. Филиппов
90'
+2
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Евсеев
83'
82'
Желтая карточка
Д. Самойлов
77'
Желтая карточка
В. Зинков
76'
Замена
Н. Покидышев
️️️️
А. Семенов
73'
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Погосов
71'
61'
Желтая карточка
Р. Емельянов
61'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Грузнов
60'
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Соколов
60'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
И. Леонтьев
ГОЛ! 1:2!
Э. Касинтура
46'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Никитин
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Самойлов
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Самойлов
15'
Желтая карточка
И. Леонтьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
3-3-3-1
1
Хамхоев
29
Мухин
3
Ботака-Иобома
33
Сухов
50
Голубев
99
Емельянов
94
Евсеев
24
Погосов
7
Никитин
17
Касинтура
77
Минаев
3-4-2-1
47
Филиппов
19
Осипов
28
Семейкин
28
Семенов
32
Соколов
5
Зинков
52
Леонтьев
15
Самойлов
32
Кулишев
10
Савинов
36
Грузнов
7
Никитин
11
Темников
11
Темников
7
Никитин
24
Погосов
8
Хугаев
8
Хугаев
24
Погосов
94
Евсеев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
94
Евсеев
28
Семенов
17
Покидышев
17
Покидышев
28
Семенов
52
Леонтьев
92
Емельянов
92
Емельянов
52
Леонтьев
36
Грузнов
7
Чуканов
7
Чуканов
36
Грузнов
32
Соколов
11
Терехов
11
Терехов
32
Соколов
Остались в запасе
Уфа
Шинник
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Уфа - Шинник
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Юрий Ярушкин (Вологда)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Нефтяник
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