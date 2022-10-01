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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Шинник
Алания - Шинник: обзор матча 01 октября 2022
Алания
01.10.2022, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
7'
А. Галоян
36'
М. Петров
57'
И. Машуков
20'
А. Батютин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Шинник
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Цараев
90'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
74'
Замена
А. Засеев
️️️️
Н. Гиоргобиани
74'
67'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
И. Леонтьев
67'
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Батютин
60'
Желтая карточка
А. Батютин
ГОЛ! 3:1!
И. Машуков
57'
46'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Разборов
ГОЛ! 2:1!
М. Петров
36'
Желтая карточка
А. Цараев
33'
32'
Желтая карточка
А. Кулишев
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Батютин
ГОЛ! 1:0!
А. Галоян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Александр Комиссаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-2-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
30
Шавлохов
80
Хосонов
73
Петров
15
Хабалов
21
Галоян
22
Цараев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
4-3-2-1
47
Филиппов
28
Семенов
19
Осипов
17
Покидышев
29
Хитяев
32
Соколов
52
Леонтьев
5
Зинков
32
Кулишев
72
Батютин
7
Разборов
99
Гиоргобиани
13
Засеев
13
Засеев
99
Гиоргобиани
22
Цараев
8
Хугаев
8
Хугаев
22
Цараев
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
72
Батютин
17
Канаев
17
Канаев
72
Батютин
52
Леонтьев
92
Емельянов
92
Емельянов
52
Леонтьев
7
Разборов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
7
Разборов
Остались в запасе
Алания
Шинник
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Александр Комиссаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
10
Андрей Савинов
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Александр Комиссаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
10
Андрей Савинов
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Алания - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Игорь Холин (Майкоп)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
им. С.Билимханова
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