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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Акрон
Нефтехимик - Акрон: обзор матча 01 октября 2022
Нефтехимик
01.10.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
81'
М. Палиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Акрон
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Р. Денисов
89'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Палиенко
Замена
М. Лайкин
️️️️
И. Школик
71'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Барсов
71'
69'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Килин
69'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
Замена
А. Бердников
️️️️
Б. Зорин
65'
63'
Замена
Е. Песегов
️️️️
В. Азаров
Желтая карточка
В. Галиулин
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
4-1-3-2
1
Голубев
17
Котов
44
Калугин
5
Зорин
12
Ширяев
16
Денисов
21
Галиулин
20
Школик
2
Хубаев
25
Уридия
14
Барсов
3-1-1-2-3
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
5
Ходжаниязов
6
Макаров
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
99
Азаров
10
Базелюк
12
Марухин
5
Зорин
21
Бердников
21
Бердников
5
Зорин
20
Школик
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Школик
16
Денисов
22
Дворецков
22
Дворецков
16
Денисов
14
Барсов
9
Котик
9
Котик
14
Барсов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
99
Азаров
7
Песегов
7
Песегов
99
Азаров
18
Килин
77
Сасин
77
Сасин
18
Килин
Остались в запасе
Нефтехимик
Акрон
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Нефтехимик - Акрон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
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