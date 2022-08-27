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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Динамо Мх
Краснодар-2 - Динамо Мх: обзор матча 27 августа 2022
Краснодар-2
27.08.2022, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
33'
З. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Динамо Мх
89'
Желтая карточка
Н. Глушков
80'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
И. Шумахов
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Карпов
76'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Р. Апеков
72'
71'
Замена
А. Вагидов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
71'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Э. Атабаев
Желтая карточка
Р. Апеков
68'
60'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
С. Кагермазов
60'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
З. Юсупов
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Д. Кратков
58'
Желтая карточка
Д. Кратков
55'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
О. Ознобихин
46'
39'
Желтая карточка
И. Шумахов
34'
Желтая карточка
А. Гаджиев
33'
ГОЛ! 0:1!
З. Юсупов
Желтая карточка
Д. Гайворонский
30'
23'
Желтая карточка
З. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
27
Алиджони Айни
АП
10
Роман Защепкин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Гришин
32
Пивоваров
44
Сухорученко
35
Гайворонский
28
Жилкин
88
Кратков
18
Ндука
15
Мацукатов
11
Апеков
11
Ознобихин
11
Карпов
3-2-3-1-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
3
Красильниченко
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
88
Кратков
17
Кокоев
17
Кокоев
88
Кратков
11
Ознобихин
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Ознобихин
11
Апеков
94
Кучугура
94
Кучугура
11
Апеков
11
Карпов
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Карпов
13
Кагермазов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
13
Кагермазов
22
Юсупов
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
22
Юсупов
18
Атабаев
9
Магомедов
9
Магомедов
18
Атабаев
4
Шумахов
70
Агабалаев
70
Агабалаев
4
Шумахов
9
Дибиргаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Краснодар-2
Динамо Мх
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
27
Алиджони Айни
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Михаил Берснев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
27
Алиджони Айни
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Михаил Берснев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Краснодар-2 - Динамо Мх
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Артур Тиркаьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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