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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Уфа
Шинник - Уфа: обзор матча 27 августа 2022
Шинник
27.08.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Уфа
35'
А. Кулишев
76'
А. Гонгапшев
83'
И. Грузнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Уфа
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Кулишев
88'
ГОЛ! 3:0!
И. Грузнов
83'
81'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
Р. Минаев
ГОЛ! 2:0!
А. Гонгапшев
76'
Желтая карточка
И. Грузнов
66'
Желтая карточка
В. Зинков
62'
62'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Д. Ортис
Желтая карточка
Д. Самойлов
52'
Замена
И. Грузнов
️️️️
А. Батютин
46'
46'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
А. Голубев
Желтая карточка
А. Батютин
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
35'
24'
Желтая карточка
К. Карп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
9
Хайдар Халилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
3-3-3-1
47
Филиппов
28
Семенов
17
Покидышев
76
Стешин
15
Самойлов
52
Леонтьев
5
Зинков
72
Батютин
10
Савинов
32
Кулишев
10
Гонгапшев
3-2-2-1-2
81
Кукушкин
33
Сухов
15
Плиев
3
Ботака-Иобома
6
Фищенко
55
Карп
18
Камилов
50
Голубев
7
Никитин
77
Минаев
70
Ортис
32
Кулишев
7
Разборов
7
Разборов
32
Кулишев
72
Батютин
36
Грузнов
36
Грузнов
72
Батютин
70
Ортис
99
Емельянов
99
Емельянов
70
Ортис
77
Минаев
23
Ахатов
23
Ахатов
77
Минаев
50
Голубев
17
Касинтура
17
Касинтура
50
Голубев
Остались в запасе
Шинник
Уфа
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Денис Попов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча Шинник - Уфа
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Федор Валявин (Саратов)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Шинник
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