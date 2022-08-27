Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Волга
Алания - Волга: обзор матча 27 августа 2022
Алания
27.08.2022, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Волга
51'
А. Галоян
20'
А. Абазов
90+2'
Р. Махмутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Волга
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Махмутов
90'
Замена
Б. Билалов
️️️️
Д. Арсентьев
85'
Замена
А. Кротов
️️️️
К. Морозов
79'
Желтая карточка
А. Абазов
Замена
А. Комиссаров
️️️️
А. Мазурин
77'
Желтая карточка
А. Хугаев
76'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Татаев
76'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
70'
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Бутаев
70'
57'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Герюгов
57'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Д. Ефремов
ГОЛ! 1:1!
А. Галоян
51'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Эльдарушев
46'
22'
Желтая карточка
Д. Кутин
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Абазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Ринат Аитов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Александр Комиссаров
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
23
Антон Кротов
ОП
23
Руслан Махмутов
АП
87
Герман Паскин
АП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
5
Татаев
19
Бутаев
13
Засеев
80
Хосонов
87
Мазурин
21
Галоян
22
Цараев
11
Эльдарушев
15
Хабалов
4-2-1-3
1
Климович
5
Кутин
95
Магомадов
30
Хабибуллин
23
Абазов
5
Морозов
7
Герюгов
22
Рахманов
8
Рахманов
22
Ефремов
7
Арсентьев
87
Мазурин
9
Комиссаров
9
Комиссаров
87
Мазурин
11
Эльдарушев
14
Машуков
14
Машуков
11
Эльдарушев
19
Бутаев
24
Коротков
24
Коротков
19
Бутаев
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
5
Татаев
71
Дзахов
71
Дзахов
5
Татаев
22
Ефремов
13
Цыганцов
13
Цыганцов
22
Ефремов
7
Герюгов
23
Махмутов
23
Махмутов
7
Герюгов
5
Морозов
23
Кротов
23
Кротов
5
Морозов
7
Арсентьев
9
Билалов
9
Билалов
7
Арсентьев
Остались в запасе
Алания
Волга
6
Заур Тарба
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
87
Герман Паскин
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Остались в запасе
6
Заур Тарба
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
87
Герман Паскин
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Ринат Аитов
Статистика матча Алания - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Алания
Волга
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+