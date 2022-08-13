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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Уфа
Велес - Уфа: обзор матча 13 августа 2022
Велес
13.08.2022, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Уфа
12'
Д. Ортис
78'
В. Камилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Уфа
85'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
Р. Минаев
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
Р. Мальцев
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
В. Камилов
Замена
П. Баранов
️️️️
В. Почивалин
65'
Замена
А. Панюков
️️️️
К. Кертанов
65'
61'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Д. Ортис
47'
Желтая карточка
В. Камилов
46'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Погосов
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Константин Кертанов
АП
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
24
Артем Погосов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
9
Хайдар Халилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-4-1-1
86
Рыбиков
2
Михайленко
19
Бокоев
79
Бадоев
13
Почивалин
96
Мальцев
95
Бацуев
34
Макеев
18
Кертанов
25
Дорохов
4-2-2-2
81
Кукушкин
33
Сухов
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
24
Погосов
6
Фищенко
55
Карп
50
Голубев
18
Камилов
77
Минаев
70
Ортис
96
Мальцев
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
96
Мальцев
13
Почивалин
4
Баранов
4
Баранов
13
Почивалин
18
Кертанов
11
Панюков
11
Панюков
18
Кертанов
24
Погосов
99
Емельянов
99
Емельянов
24
Погосов
77
Минаев
23
Ахатов
23
Ахатов
77
Минаев
70
Ортис
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
70
Ортис
Остались в запасе
Велес
Уфа
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Велес - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Виталий Жолобов (Волжский)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Авангард
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