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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Краснодар-2
КАМАЗ - Краснодар-2: обзор матча 07 августа 2022
КАМАЗ
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар-2
28'
В. Пальцев
55'
Д. Пивоваров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Краснодар-2
Желтая карточка
В. Свежов
90'
+1
90'
+1
Замена
Б. Логачев
️️️️
Д. Пивоваров
90'
Замена
С. Комар
️️️️
Д. Кокоев
87'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
Замена
Д. Таликин
️️️️
А. Гаглоев
86'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
83'
80'
Замена
Н. Плотников
️️️️
Р. Апеков
70'
Замена
К. Богданец
️️️️
О. Ознобихин
70'
Замена
О. Попов
️️️️
Р. Халназаров
Замена
С. Серченков
️️️️
И. Голятов
64'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Абрамов
64'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Шамкин
64'
Желтая карточка
А. Абрамов
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пивоваров
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
В. Пальцев
42'
Желтая карточка
Д. Шамкин
37'
ГОЛ! 1:0!
В. Пальцев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
28
Григорий Жилкин
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Владислав Самко
ПВ
11
Руслан Апеков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
91
Степан Комар
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
4-4-1-1
71
Мамин
17
Пальцев
20
Полюткин
65
Толстопятов
4
Абрамов
7
Аюкин
42
Кириллов
11
Гаглоев
6
Свежов
8
Шамкин
17
Голятов
4-2-3-1
26
Гришин
28
Жилкин
4
Арутюнян
35
Гайворонский
32
Пивоваров
17
Кокоев
18
Ндука
70
Самко
11
Ознобихин
20
Халназаров
11
Апеков
8
Шамкин
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Шамкин
11
Гаглоев
97
Таликин
97
Таликин
11
Гаглоев
17
Пальцев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
17
Пальцев
4
Абрамов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
4
Абрамов
17
Голятов
8
Серченков
8
Серченков
17
Голятов
32
Пивоваров
55
Логачев
55
Логачев
32
Пивоваров
20
Халназаров
9
Попов
9
Попов
20
Халназаров
11
Ознобихин
10
Богданец
10
Богданец
11
Ознобихин
11
Апеков
19
Плотников
19
Плотников
11
Апеков
17
Кокоев
91
Комар
91
Комар
17
Кокоев
Остались в запасе
КАМАЗ
Краснодар-2
19
Ильнур Бадртдинов
АП
71
Александр Денисов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
19
Ильнур Бадртдинов
АП
71
Александр Денисов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча КАМАЗ - Краснодар-2
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
КАМАЗ
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