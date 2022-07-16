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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - КАМАЗ
Нефтехимик - КАМАЗ: обзор матча 16 июля 2022
Нефтехимик
16.07.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
35'
А. Полюткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - КАМАЗ
90'
+1
Желтая карточка
С. Серченков
88'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
Н. Кирсанов
Желтая карточка
А. Терехов
86'
82'
Замена
С. Серченков
️️️️
А. Гаглоев
Замена
В. Москвичев
️️️️
Д. Хубаев
80'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
79'
77'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Полюткин
77'
Замена
В. Пальцев
️️️️
И. Голятов
77'
Замена
М. Казимир
️️️️
Д. Шамкин
Замена
А. Терехов
️️️️
Р. Безруков
75'
Красная карточка
А. Котик
73'
Желтая карточка
А. Бердников
73'
Замена
И. Школик
️️️️
Р. Денисов
56'
Замена
А. Котик
️️️️
Р. Янушковский
56'
Желтая карточка
Р. Янушковский
53'
Желтая карточка
Р. Денисов
52'
40'
Желтая карточка
Н. Кирсанов
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Полюткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
21
Вагиз Галиулин
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
23
Руслан Безруков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
74
Михаил Казимир
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
4-1-1-1-3
96
Обухов
17
Котов
44
Калугин
5
Зорин
21
Бердников
16
Денисов
2
Хубаев
21
Галиулин
23
Безруков
10
Янушковский
25
Уридия
3-4-2-1
71
Мамин
4
Абрамов
65
Толстопятов
20
Полюткин
11
Гаглоев
42
Кириллов
7
Аюкин
97
Таликин
10
Кирсанов
8
Шамкин
17
Голятов
2
Хубаев
5
Москвичев
5
Москвичев
2
Хубаев
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
16
Денисов
20
Школик
20
Школик
16
Денисов
23
Безруков
11
Терехов
11
Терехов
23
Безруков
10
Янушковский
9
Котик
9
Котик
10
Янушковский
20
Полюткин
96
Мохаммад
96
Мохаммад
20
Полюткин
17
Голятов
17
Пальцев
17
Пальцев
17
Голятов
10
Кирсанов
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
10
Кирсанов
8
Шамкин
74
Казимир
74
Казимир
8
Шамкин
11
Гаглоев
8
Серченков
8
Серченков
11
Гаглоев
Остались в запасе
Нефтехимик
КАМАЗ
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
44
Булат Садыков
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
Остались в запасе
44
Булат Садыков
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Нефтехимик - КАМАЗ
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Рустам Равилов (Саранск)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
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