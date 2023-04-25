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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Осасуна
Кадис - Осасуна: обзор матча 25 апреля 2023
Кадис
25.04.2023, вторник, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
62'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Осасуна
86'
Желтая карточка
М. Санчес
85'
Красная карточка
Э. Абде
83'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
У. Гарсия
83'
Замена
Э. Абде
️️️️
Р. Гарсия
74'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
И. Бенито
Замена
А. Негредо
️️️️
Т. Бонгонда
68'
Замена
И. Альехо
️️️️
Р. Собрино
68'
Замена
Алекс
️️️️
Феде
68'
65'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
П. Ибаньес
62'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Санчес
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Марти
48'
Замена
М. Мбайе
️️️️
В. Чуст
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Осасуна
34
Йоэл Рамирес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-2-1-3
23
Ледесма
18
Эспино
23
Эрнандес
23
Чуст
20
Карселен
4
Алькарас
6
Феде
10
Бонгонда
9
Марти
19
Собрино
9
Рамос
4-1-1-3-1
13
Айтор
22
Видаль
3
Крус
15
Гарсия
23
Санчес
8
Муньос
19
Ибаньес
7
Бенито
14
Гарсия
16
Гомес
6
Авила
23
Чуст
15
Мбайе
15
Мбайе
23
Чуст
6
Феде
8
Алекс
8
Алекс
6
Феде
19
Собрино
14
Альехо
14
Альехо
19
Собрино
9
Марти
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Марти
10
Бонгонда
21
Негредо
21
Негредо
10
Бонгонда
15
Гарсия
15
Эрнандес
15
Эрнандес
15
Гарсия
7
Бенито
5
Гарсия
5
Гарсия
7
Бенито
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Монкайола
19
Ибаньес
14
Гарсия
10
Эз Абде
10
Эз Абде
14
Гарсия
Остались в запасе
Кадис
Осасуна
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
34
Йоэл Рамирес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
Остались в запасе
34
Йоэл Рамирес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Кадис - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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