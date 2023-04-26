Введите ваш ник на сайте

Атлетик - Севилья

26.04.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 31 тур Атлетик - Севилья
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
8 тур
8 октября, суббота 19:30 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 23:00 Севилья 1:0 Атлетик
17 тур
11 декабря, суббота 23:00 Атлетик 0:1 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
3 мая, понедельник 22:00 Севилья 0:1 Атлетик
8 тур
31 октября, суббота 18:15 Атлетик 2:1 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
35 тур
9 июля, четверг 23:00 Атлетик 1:2 Севилья
19 тур
3 января, пятница 23:00 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 17:15 Севилья 2:0 Атлетик
19 тур
13 января, воскресенье 18:15 Атлетик 2:0 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, среда 22:30 Севилья 0:1 Атлетик
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
первый матч		 10 января, четверг 21:30 Атлетик 1:3 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 18:15 Севилья 2:0 Атлетик
8 тур
14 октября, суббота 14:00 Атлетик 1:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
2 марта, четверг 23:30 Севилья 1:0 Атлетик
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Атлетик 3:1 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 20:30 Атлетик 3:1 Севилья
19 тур
9 января, суббота 20:15 Севилья 2:0 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, четверг 22:05 Севилья 1:2
(5:4)п		 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 7 апреля, четверг 22:05 Атлетик 1:2 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 17:00 Севилья 2:0 Атлетик
10 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Атлетик 1:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 21:00 Атлетик 3:1 Севилья
16 тур
15 декабря, воскресенье 22:00 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
8 апреля, понедельник 23:59 Севилья 2:1 Атлетик
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Атлетик 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Севилья
13 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
6 марта, воскресенье 21:00 Атлетик 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, воскресенье 21:00 Севилья 4:3 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетик
5 тур
26 сентября, суббота 20:00 Атлетик 0:4 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 4 марта, среда 22:00 Атлетик 3:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 22:00 Атлетик 1:2 Севилья
6 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Севилья 4:0 Атлетик
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
первый матч		 4 февраля, среда 23:15 Севилья 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Севилья 4:1 Атлетик
19 тур
12 января, суббота 23:55 Атлетик 2:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 