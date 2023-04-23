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Осасуна - Бетис

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 30 тур Осасуна - Бетис
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Кубок (2022/2023)
1/8 финала
18 января, среда 23:00 Бетис 2:3
(2:4)п		 Осасуна
Испания. Примера (2022/2023)
3 тур
26 августа, пятница 23:00 Бетис 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2021/2022)
30 тур
3 апреля, воскресенье 17:15 Бетис 4:1 Осасуна
6 тур
23 сентября, четверг 20:30 Осасуна 1:3 Бетис
Испания. Примера (2020/2021)
21 тур
1 февраля, понедельник 23:00 Бетис 1:0 Осасуна
12 тур
6 декабря, воскресенье 18:15 Осасуна 0:2 Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
35 тур
8 июля, среда 21:30 Бетис 3:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, пятница 22:00 Осасуна 0:0 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 22:45 Бетис 2:0 Осасуна
9 тур
21 октября, пятница 21:45 Осасуна 1:2 Бетис
Испания. Сегунда (2014/2015)
32 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Бетис 3:0 Осасуна
11 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Осасуна 3:2 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Осасуна 2:1 Бетис
19 тур
12 января, воскресенье 20:00 Бетис 1:2 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
9 марта, суббота 00:30 Бетис 2:1 Осасуна
8 тур
21 октября, воскресенье 21:45 Осасуна 0:0 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Бетис 1:0 Осасуна
15 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Осасуна
8 тур
25 октября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 0:1 Бетис
10 тур
31 октября, среда 22:00 Бетис 0:3 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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