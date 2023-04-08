Введите ваш ник на сайте

Реал Сосьедад - Хетафе

08.04.2023, Суббота, 19:30 мск Испания. Примера, 28 тур Реал Сосьедад - Хетафе
...
Матч начнется в 19:30 мск
...
Матч начнется в 19:30 мск
Испания. Примера (2022/2023)
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:30 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2021/2022)
22 тур
23 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 0:0 Хетафе
8 тур
3 октября, воскресенье 19:30 Хетафе 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
23 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
5 тур
3 октября, суббота 19:30 Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2019/2020)
32 тур
29 июня, понедельник 23:00 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
8 тур
6 октября, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
35 тур
28 апреля, воскресенье 17:15 Реал Сосьедад 2:1 Хетафе
16 тур
15 декабря, суббота 15:00 Хетафе 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
29 тур
17 марта, суббота 20:30 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
10 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
21 апреля, четверг 21:30 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
15 тур
11 декабря, пятница 22:30 Хетафе 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
16 марта, понедельник 22:45 Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
8 тур
20 октября, понедельник 22:45 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 15:00 Хетафе 2:2 Реал Сосьедад
1 тур
17 августа, суббота 21:00 Реал Сосьедад 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
6 мая, понедельник 23:59 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
15 тур
8 декабря, суббота 19:00 Реал Сосьедад 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 21:00 Хетафе 1:0 Реал Сосьедад
9 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Реал Сосьедад 0:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:1 Хетафе
19 тур
15 января, суббота 20:00 Хетафе 0:4 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 