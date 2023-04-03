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Валенсия - Райо Вальекано

03.04.2023, Понедельник, 22:00 мск Испания. Примера, 27 тур Валенсия - Райо Вальекано
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
2.25
Х
3.1
П2
3.55
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Матч начнется в 22:00 мск
Испания. Примера (2022/2023)
5 тур
10 сентября, суббота 15:00 Райо Вальекано 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2021/2022)
31 тур
11 апреля, понедельник 22:00 Райо Вальекано 1:1 Валенсия
15 тур
27 ноября, суббота 18:15 Валенсия 1:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 19:30 Райо Вальекано 2:0 Валенсия
13 тур
24 ноября, суббота 18:15 Валенсия 3:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 14:00 Валенсия 2:2 Райо Вальекано
1 тур
22 августа, суббота 23:30 Райо Вальекано 0:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
34 тур
30 апреля, четверг 21:00 Райо Вальекано 1:1 Валенсия
15 тур
13 декабря, суббота 20:00 Валенсия 3:0 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
ответный матч		 16 декабря, вторник 22:00 Валенсия 4:4 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 4 декабря, четверг 23:59 Райо Вальекано 1:2 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:59 Райо Вальекано 1:0 Валенсия
7 тур
28 сентября, суббота 18:00 Валенсия 1:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:4 Валенсия
16 тур
16 декабря, воскресенье 20:00 Валенсия 0:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 22:00 Валенсия 4:1 Райо Вальекано
14 тур
26 ноября, суббота 21:00 Райо Вальекано 1:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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