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Райо Вальекано - Севилья

19.02.2023, Воскресенье, 18:15 мск Испания. Примера, 22 тур Райо Вальекано - Севилья
Испания. Примера (2022/2023)
12 тур
29 октября, суббота 19:30 Севилья 0:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2021/2022)
28 тур
13 марта, воскресенье 16:00 Райо Вальекано 1:1 Севилья
1 тур
15 августа, воскресенье 23:15 Севилья 3:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
25 апреля, четверг 20:30 Севилья 5:0 Райо Вальекано
1 тур
19 августа, воскресенье 21:15 Райо Вальекано 1:4 Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
26 тур
11 февраля, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 2:0 Севилья
5 тур
16 сентября, суббота 19:00 Севилья 0:0 Райо Вальекано
Испания. Сегунда (2016/2017)
42 тур
9 июня, пятница 22:00 Севилья 1:2 Райо Вальекано
21 тур
14 января, суббота 18:00 Райо Вальекано 1:1 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 2:2 Севилья
6 тур
26 сентября, суббота 21:30 Севилья 3:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 20:00 Севилья 2:0 Райо Вальекано
14 тур
7 декабря, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 0:1 Севилья
6 тур
25 сентября, среда 22:00 Севилья 4:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Севилья 2:1 Райо Вальекано
3 тур
2 сентября, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Севилья 5:2 Райо Вальекано
18 тур
8 января, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 2:1 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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