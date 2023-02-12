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Хетафе - Райо Вальекано

12.02.2023, Воскресенье, 16:00 мск Испания. Примера, 21 тур Хетафе - Райо Вальекано
Испания. Примера (2022/2023)
9 тур
14 октября, пятница 22:00 Райо Вальекано 0:0 Хетафе
Испания. Примера (2021/2022)
35 тур
8 мая, воскресенье 15:00 Хетафе 0:0 Райо Вальекано
5 тур
18 сентября, суббота 15:00 Райо Вальекано 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
23 февраля, суббота 15:00 Хетафе 2:1 Райо Вальекано
9 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Райо Вальекано 1:2 Хетафе
Испания. Сегунда (2016/2017)
27 тур
25 февраля, суббота 22:00 Хетафе 1:0 Райо Вальекано
6 тур
22 сентября, четверг 21:00 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
1 апреля, пятница 21:30 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
12 тур
23 ноября, понедельник 22:30 Хетафе 1:1 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
ответный матч		 16 декабря, среда 22:00 Хетафе 3:1 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
первый матч		 2 декабря, среда 23:00 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
11 мая, понедельник 21:45 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
17 тур
4 января, воскресенье 14:00 Хетафе 1:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 1:2 Хетафе
19 тур
12 января, воскресенье 15:00 Хетафе 0:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Хетафе 1:2 Райо Вальекано
18 тур
7 января, понедельник 23:00 Райо Вальекано 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
4 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Хетафе 0:1 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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