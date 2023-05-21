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Торпедо - Динамо

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 28 тур Торпедо - Динамо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
24 июля, воскресенье 17:30 Динамо 4:0 Торпедо
Россия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
26 сентября, среда 20:15 Торпедо 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Торпедо
8 тур
22 сентября, понедельник 20:00 Торпедо 1:3 Динамо
Россия. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
26 сентября, среда 19:00 Торпедо 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Динамо 2:1 Торпедо
14 тур
4 августа, пятница 00:00 Торпедо 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Торпедо 2:1 Динамо
2 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
17 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Динамо
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Динамо 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Динамо 3:3 Торпедо
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 2:0 Динамо
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Динамо 0:4 Торпедо
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
Чемпионат России 2000
17 тур
14 июля, пятница 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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