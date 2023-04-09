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Торпедо - Факел

09.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 22 тур Торпедо - Факел
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Факел 2:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2021/2022)
28 тур
19 марта, суббота 17:00 Факел 0:1 Торпедо
10 тур
11 сентября, суббота 17:00 Торпедо 2:2 Факел
Россия. ФНЛ (2020/2021)
41 тур
8 мая, суббота 15:00 Факел 0:0 Торпедо
21 тур
11 ноября, среда 19:00 Торпедо 4:1 Факел
Россия. ФНЛ (2019/2020)
1 тур
7 июля, воскресенье 19:00 Факел 0:1 Торпедо
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
25 сентября, четверг 19:00 Факел 1:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
28 сентября, среда 19:00 Торпедо 2:0 Факел
Второй этап, 9 тур
14 мая, суббота 19:00 Факел 0:0 Торпедо
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
18 тур
18 августа, среда 18:30 Торпедо 1:1 Факел
4 тур
11 мая, вторник 18:30 Факел 1:3 Торпедо
Чемпионат России 2001
30 тур
21 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Факел
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Факел 2:2 Торпедо
Чемпионат России 2000
28 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:0 Факел
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Факел 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Факел 2:3 Торпедо
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Торпедо 4:2 Факел
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
30 октября, пятница 00:00 Торпедо 2:1 Факел
Первый этап, 5 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Факел 1:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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