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Боруссия - Боруссия

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия - Боруссия
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Германия. Бундеслига (2022/2023)
15 тур
11 ноября, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2021/2022)
23 тур
20 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 6:0 Боруссия
6 тур
25 сентября, суббота 19:30 Боруссия 1:0 Боруссия
Германия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
2 марта, вторник 22:45 Боруссия 0:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
22 января, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Боруссия
1 тур
19 сентября, суббота 19:30 Боруссия 3:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2019/2020)
25 тур
7 марта, суббота 20:30 Боруссия 1:2 Боруссия
8 тур
19 октября, суббота 19:30 Боруссия 1:0 Боруссия
Германия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
30 октября, среда 22:45 Боруссия 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 16:30 Боруссия 0:2 Боруссия
17 тур
21 декабря, пятница 22:30 Боруссия 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
23 тур
18 февраля, воскресенье 20:00 Боруссия 0:1 Боруссия
6 тур
23 сентября, суббота 19:30 Боруссия 6:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
30 тур
22 апреля, суббота 19:30 Боруссия 2:3 Боруссия
13 тур
3 декабря, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
18 тур
23 января, суббота 20:30 Боруссия 1:3 Боруссия
1 тур
15 августа, суббота 19:30 Боруссия 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 16:30 Боруссия 3:1 Боруссия
11 тур
9 ноября, воскресенье 19:30 Боруссия 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
25 тур
15 марта, суббота 18:30 Боруссия 1:2 Боруссия
8 тур
5 октября, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
23 тур
24 февраля, воскресенье 18:30 Боруссия 1:1 Боруссия
6 тур
29 сентября, суббота 20:30 Боруссия 5:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
32 тур
21 апреля, суббота 20:30 Боруссия 2:0 Боруссия
15 тур
3 декабря, суббота 18:30 Боруссия 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
23 апреля, суббота 20:30 Боруссия 1:0 Боруссия
14 тур
27 ноября, суббота 20:30 Боруссия 4:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 20:30 Боруссия 3:0 Боруссия
8 тур
3 октября, суббота 20:30 Боруссия 0:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Боруссия
17 тур
12 декабря, пятница 22:30 Боруссия 2:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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