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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 13 мая 2023
Бавария
13.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
6 : 0
Завершен
Шальке-04
21'
Т. Мюллер
29'
Й. Киммих (П)
50'
С. Гнабри
66'
С. Гнабри
80'
М. Тель
90+2'
Н. Мазрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Шальке-04
ГОЛ! 6:0!
Н. Мазрауи
Пас отдал
С. Мане
90'
+2
86'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Й. Уронен
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Мусиала
85'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
М. де Лигт
85'
ГОЛ! 5:0!
М. Тель
Пас отдал
Д. Мусиала
80'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Й. Киммих
71'
Замена
М. Тель
️️️️
С. Гнабри
71'
ГОЛ! 4:0!
С. Гнабри
66'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Коман
64'
64'
Замена
С. Полтер
️️️️
М. Фрай
64'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Т. Краусс
64'
Замена
Т. Скарке
️️️️
М. Бюлтер
ГОЛ! 3:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Ж. Канселу
50'
46'
Замена
М. Йошида
️️️️
С. Брюннер
36'
Желтая карточка
М. Бюлтер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Киммих
29'
28'
Желтая карточка
С. Брюннер
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Сане
21'
20'
Желтая карточка
Т. Краусс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
45
Александар Павлович
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Родриго Саласар
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
2
Канселу
3
Мазрауи
4
де Лигт
28
Павар
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Мюллер
10
Сане
4-1-2-1-2
1
Шволов
27
Брюннер
35
Камински
21
Уронен
4
ван ден Берг
33
Крал
46
Латца
5
Краусс
30
Бюлтер
19
Караман
9
Фрай
4
де Лигт
2
Упамекано
2
Упамекано
4
де Лигт
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
21
Коман
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
Коман
10
Мусиала
10
Мане
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
11
Тель
11
Тель
7
Гнабри
21
Уронен
2
Оувеян
2
Оувеян
21
Уронен
27
Брюннер
4
Йошида
4
Йошида
27
Брюннер
5
Краусс
24
Дрекслер
24
Дрекслер
5
Краусс
30
Бюлтер
21
Скарке
21
Скарке
30
Бюлтер
9
Фрай
91
Полтер
91
Полтер
9
Фрай
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
17
Родриго Саласар
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ЦП
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
17
Родриго Саласар
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бавария - Шальке-04
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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