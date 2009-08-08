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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Сканторп Юнайтед
Кардифф - Сканторп Юнайтед: обзор матча 08 августа 2009
Кардифф
08.08.2009, суббота, 00:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Сканторп Юнайтед
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Таблица
Статистика матча Кардифф - Сканторп Юнайтед
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0
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Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
- : -
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
2 : 0
10.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Бэрроу
3 : 0
29.09.2026
Сканторп Юнайтед
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Кардифф
Сканторп Юнайтед
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
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2025.11.13 17:31
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