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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бохум
Айнтрахт - Бохум: обзор матча 31 марта 2023
Айнтрахт
31.03.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
22'
Р. Коло Муани (П)
14'
Т. Асано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бохум
85'
Замена
М. Брошински
️️️️
Т. Асано
84'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
Д. Хайнц
84'
Замена
С. Цоллер
️️️️
К. Штегер
Желтая карточка
К. Якич
81'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Гетце
79'
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Роде
74'
Желтая карточка
Р. Борре
71'
63'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
И. Ордец
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Коло Муани
22'
21'
Желтая карточка
И. Ордец
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Асано
6'
Желтая карточка
А. Лосилла
Желтая карточка
Д. Соу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Трапп
30
Макс
20
Хасебе
26
Н'Дика
20
Бута
18
Якич
97
Соу
17
Роде
27
Гетце
9
Муани
19
Борре
4-1-1-3-1
1
Риман
18
Ордец
15
Машович
3
Хайнц
3
Стафилидис
8
Лосилла
6
Остерхаге
29
Асано
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
17
Роде
18
Камада
18
Камада
17
Роде
27
Гетце
27
Аларио
27
Аларио
27
Гетце
3
Хайнц
24
Лампропулос
24
Лампропулос
3
Хайнц
18
Ордец
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
18
Ордец
29
Асано
9
Брошински
9
Брошински
29
Асано
7
Штегер
6
Цоллер
6
Цоллер
7
Штегер
Остались в запасе
Айнтрахт
Бохум
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Айнтрахт - Бохум
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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