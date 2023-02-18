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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 18 февраля 2023
Вольфсбург
18.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
14'
Э. Форсберг
85'
К. Лаймер
90+3'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Шлагер
Желтая карточка
С. Борнау
90'
+1
88'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
88'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Лаймер
Пас отдал
К. Нкунку
Замена
️️️️
Ф. Нмеча
75'
75'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
75'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Э. Форсберг
69'
Замена
К. Нкунку
️️️️
А. Силва
65'
Желтая карточка
Д. Раум
Замена
М. Сванберг
️️️️
П. Виммер
59'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Винд
59'
Замена
М. Лакруа
️️️️
П. Отавио
46'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Л. Вальдшмидт
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
33
Борнау
37
ван де Вен
17
Баку
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Нмеча
8
Виммер
7
Вальдшмидт
19
Винд
4-2-2-2
28
Бласвих
24
Гвардиол
16
Клостерманн
4
Орбан
22
Раум
21
Айдара
21
Шлагер
8
Собослаи
10
Форсберг
19
Силва
11
Вернер
6
Отавио
5
Лакруа
5
Лакруа
6
Отавио
8
Виммер
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Виммер
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
22
Мармуш
7
Вальдшмидт
19
Винд
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Винд
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
10
Форсберг
27
Лаймер
27
Лаймер
10
Форсберг
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
19
Силва
28
Нкунку
28
Нкунку
19
Силва
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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