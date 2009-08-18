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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Кардифф
Плимут Аргайл - Кардифф: обзор матча 18 августа 2009
Плимут Аргайл
18.08.2009, вторник, 00:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Кардифф
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Статистика матча Плимут Аргайл - Кардифф
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0
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Матчи команд
Плимут Аргайл
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- : -
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20.10.2026
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17.10.2026
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21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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07.11.2026
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3 : 3
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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