Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Кельн
Бохум - Кельн: обзор матча 18 сентября 2022
Бохум
18.09.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
9'
Б. Шмитц (АГ)
88'
Л. Майна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Кельн
Замена
В. Лампропулос
️️️️
И. Ордец
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
Л. Майна
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Гамбоа
83'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Ф. Хофманн
79'
74'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Д. Любичич
74'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Кайнц
68'
Желтая карточка
Т. Хюберс
63'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
63'
Замена
Л. Майна
️️️️
Я. Тильманн
63'
Замена
Э. Мартель
️️️️
О. Дуда
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
Г. Хольтманн
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Шмитц
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Риман
3
Соарес
15
Оэрман
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
17
Хольтманн
7
Штегер
6
Цоллер
33
Хофманн
4-2-3-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Сольдо
4
Хюберс
14
Хектор
21
Любичич
6
Скири
29
Тильманн
8
Дуда
11
Кайнц
27
Тиггес
18
Ордец
24
Лампропулос
24
Лампропулос
18
Ордец
2
Гамбоа
17
Джанко
17
Джанко
2
Гамбоа
33
Хофманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
17
Хольтманн
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
17
Хольтманн
8
Дуда
5
Мартель
5
Мартель
8
Дуда
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
29
Тильманн
37
Майна
37
Майна
29
Тильманн
21
Любичич
13
Диц
13
Диц
21
Любичич
11
Кайнц
22
Адамян
22
Адамян
11
Кайнц
Остались в запасе
Бохум
Кельн
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Бохум - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Новости команд
Все
Бохум
Кельн
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+