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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ницца
Монпелье - Ницца: обзор матча 27 мая 2023
Монпелье
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 3
Завершен
Ницца
7'
Т. Саванье
17'
Т. Саванье (П)
53'
Р. Баркли
67'
Г. Лаборд
79'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ницца
90'
Желтая карточка
Данте
88'
Желтая карточка
П. Росарио
85'
Замена
А. Амрауи
️️️️
Б. Браими
85'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
Р. Баркли
79'
ГОЛ! 2:3!
Г. Лаборд
Пас отдал
Т. Моффи
76'
Замена
Б. Буанани
️️️️
С. Диоп
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
72'
67'
ГОЛ! 2:2!
Г. Лаборд
66'
Замена
П. Росарио
️️️️
Ю. Аталь
63'
Желтая карточка
Х. Будауи
Замена
Э. Чато
️️️️
Т. Сент-Люс
61'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
С. Мавидиди
56'
53'
ГОЛ! 2:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Г. Лаборд
Замена
Э. Ваи
️️️️
В. Хазри
46'
46'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
М. Бар
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Саванье
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Саванье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
3-1-3-1-2
23
Леком
4
Силла
4
Куяте
77
Сако
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
45
Мавидиди
4-2-2-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
6
Баркли
6
Будауи
10
Диоп
7
Браими
9
Лаборд
9
Моффи
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
45
Мавидиди
27
Мауасса
27
Мауасса
45
Мавидиди
Сент-Люс
90
Чато
90
Чато
Сент-Люс
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
10
Хазри
11
Ваи
11
Ваи
10
Хазри
7
Браими
88
Амрауи
88
Амрауи
7
Браими
26
Бар
20
Аталь
20
Аталь
26
Бар
6
Баркли
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
6
Баркли
Аталь
13
Росарио
13
Росарио
Аталь
10
Диоп
26
Буанани
26
Буанани
10
Диоп
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
21
Бингуру Камара
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Монпелье - Ницца
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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