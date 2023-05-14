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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лион
Клермон - Лион: обзор матча 14 мая 2023
Клермон
14.05.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 1
Завершен
Лион
25'
Г. Кюи (П)
65'
Г. Кюи
22'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лион
Желтая карточка
Э. Рашани
90'
+9
90'
+9
Желтая карточка
А. Лопеш
90'
+6
Пенальти не реализован!
А. Ляказетт
Желтая карточка
К. Андрич
90'
+5
84'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
78'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
М. Зеффан
77'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Й. Маньин
77'
77'
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Какере
77'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Шерки
73'
Желтая карточка
К. Люкеба
Замена
М. Чам
️️️️
С. Хауи
70'
66'
Замена
Жеффиньо
️️️️
А. Сарр
66'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
М. Густо
ГОЛ! 2:1!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Зеффан
65'
44'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Д. Ловрен
Желтая карточка
Ф. Ожье
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кюи
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Амин Сарр
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
92
Айман Маурер
АП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-4-2-1
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
21
Ожье
30
Боржес
6
Маньин
25
Гастьен
2
Зеффан
19
Рашани
10
Хауи
99
Кюи
3-2-2-1-2
1
Лопеш
20
Дьоманде
23
Люкеба
6
Ловрен
27
Густо
3
Тальяфико
8
Толиссо
8
Какере
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Сарр
2
Зеффан
26
Аллевина
26
Аллевина
2
Зеффан
6
Маньин
25
Гоналон
25
Гоналон
6
Маньин
10
Хауи
70
Чам
70
Чам
10
Хауи
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
27
Густо
26
Кумбеди
26
Кумбеди
27
Густо
6
Ловрен
23
Мендес
23
Мендес
6
Ловрен
8
Какере
10
Ауа
10
Ауа
8
Какере
9
Сарр
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
9
Сарр
10
Шерки
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Шерки
Остались в запасе
Клермон
Лион
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Клермон - Лион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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