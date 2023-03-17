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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 17 марта 2023
Лион
17.03.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Нант
24'
А. Ляказетт
2'
К. Люкеба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Нант
84'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Э. Гессан
Замена
Т. Мендес
️️️️
К. Толиссо
74'
Замена
У. Ауа
️️️️
Й. Лепенан
74'
68'
Замена
А. Делор
️️️️
М. Мохамед
68'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Саймон
67'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Сиссоко
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Ляказетт
65'
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Какере
58'
Замена
Жеффиньо
️️️️
А. Сарр
58'
36'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Ф. Сентонс
29'
Желтая карточка
Ж. Виктор
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Барколя
24'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Люкеба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Риу
3
Тальяфико
6
Ловрен
23
Люкеба
26
Кумбеди
8
Лепенан
8
Какере
8
Толиссо
29
Барколя
9
Сарр
91
Ляказетт
3-2-1-2-2
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
4
Виктор
18
Сентонс
21
Кастеллетто
17
Сиссоко
91
Мойе
27
Саймон
29
Гессан
42
Мохамед
8
Толиссо
23
Мендес
23
Мендес
8
Толиссо
8
Лепенан
10
Ауа
10
Ауа
8
Лепенан
9
Сарр
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
9
Сарр
8
Какере
10
Шерки
10
Шерки
8
Какере
91
Ляказетт
9
Дембеле
9
Дембеле
91
Ляказетт
29
Гессан
14
Корчиа
14
Корчиа
29
Гессан
17
Сиссоко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
17
Сиссоко
27
Саймон
10
Бляс
10
Бляс
27
Саймон
18
Сентонс
3
Хаджам
3
Хаджам
18
Сентонс
42
Мохамед
9
Делор
9
Делор
42
Мохамед
Остались в запасе
Лион
Нант
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лион - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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