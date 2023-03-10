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Лилль - Лион

10.03.2023, Пятница, 23:00 мск Франция. Лига 1, 27 тур Лилль - Лион
Франция. Кубок (2022/2023)
1/8 финала
8 февраля, среда 20:15 Лион 3:2
(4:2)п		 Лилль
Франция. Лига 1 (2022/2023)
13 тур
30 октября, воскресенье 22:45 Лион 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2021/2022)
26 тур
27 февраля, воскресенье 22:45 Лион 0:1 Лилль
18 тур
12 декабря, воскресенье 15:00 Лилль 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
34 тур
25 апреля, воскресенье 22:00 Лион 2:3 Лилль
9 тур
1 ноября, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Лион
16 тур
3 декабря, вторник 23:05 Лион 0:1 Лилль
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/2 финала
21 января, вторник 23:10 Лион 2:2
(4:3)п		 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:00 Лион 2:2 Лилль
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Лилль 2:2 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
26 тур
18 февраля, воскресенье 19:00 Лилль 2:2 Лион
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Лион 1:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
28 января, суббота 19:00 Лион 1:2 Лилль
13 тур
18 ноября, пятница 22:45 Лилль 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 18:00 Лилль 2:1 Лион
9 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Лион 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Лилль 0:0 Лион
8 тур
28 сентября, суббота 22:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:59 Лион 1:3 Лилль
6 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
10 марта, суббота 23:59 Лион 2:1 Лилль
11 тур
23 октября, воскресенье 23:00 Лилль 3:1 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/4 финала
11 января, среда 23:50 Лион 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
9 тур
17 октября, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Лилль
16 тур
6 декабря, воскресенье 23:00 Лилль 4:3 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 23:00 Лилль 2:0 Лион
9 тур
18 октября, суббота 23:00 Лион 2:2 Лилль
Франция. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
4 марта, среда 22:45 Лилль 3:2 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
1 марта, суббота 19:10 Лилль 0:1 Лион
9 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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