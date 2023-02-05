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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Монако
Клермон - Монако: обзор матча 05 февраля 2023
Клермон
05.02.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Монако
3'
Г. Марипан
13'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Монако
85'
Желтая карточка
Т. Минамино
85'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Т. Минамино
Желтая карточка
С. Хауи
84'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
78'
Замена
М. Зеффан
️️️️
А. Маурер
78'
75'
Желтая карточка
Р. Агилар
Замена
Ж. Бела
️️️️
М. Чам
63'
13'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
А. Головин
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Марипан
Пас отдал
К. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
70
Мухаммед Чам
АП
92
Айман Маурер
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Янис Массолен
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
5
Кофрие
21
Ожье
6
Маньин
26
Аллевина
70
Чам
10
Хауи
99
Кюи
92
Маурер
4-1-1-3-1
1
Нюбель
2
Агилар
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
4
Камара
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
18
Минамино
7
Эмболо
92
Маурер
2
Зеффан
2
Зеффан
92
Маурер
70
Чам
91
Бела
91
Бела
70
Чам
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
18
Минамино
31
Фолланд
31
Фолланд
18
Минамино
Остались в запасе
Клермон
Монако
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Клермон - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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