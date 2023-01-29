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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Нант
Клермон - Нант: обзор матча 29 января 2023
Клермон
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Нант
90'
+2
Замена
М. Коко
️️️️
С. Мутуссами
90'
+2
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Д. Хаджам
Замена
М. Зеффан
️️️️
М. Чам
85'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
76'
74'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Мохамед
74'
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Саймон
74'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Л. Бляс
Желтая карточка
А. Сейду
55'
Желтая карточка
М. Кофрие
12'
12'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
92
Айман Маурер
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Мори
30
Боржес
5
Кофрие
24
Ветеска
36
Сейду
6
Маньин
26
Аллевина
19
Рашани
10
Хауи
70
Чам
99
Кюи
3-1-2-2-2
40
Лафон
18
Сентонс
5
Жиротто
21
Кастеллетто
4
Чиривелья
17
Сиссоко
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
3
Хаджам
42
Мохамед
70
Чам
2
Зеффан
2
Зеффан
70
Чам
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
3
Хаджам
22
Траоре
22
Траоре
3
Хаджам
10
Бляс
91
Мойе
91
Мойе
10
Бляс
8
Мутуссами
97
Коко
97
Коко
8
Мутуссами
27
Саймон
29
Гессан
29
Гессан
27
Саймон
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
Остались в запасе
Клермон
Нант
16
Люка Маргерон
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Клермон - Нант
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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