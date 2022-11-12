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Материалы

Лион - Ницца

11.11.2022, Пятница, 23:00 мск Франция. Лига 1, 15 тур Лион - Ницца
Франция. Лига 1 (2021/2022)
24 тур
12 февраля, суббота 23:00 Лион 2:0 Ницца
11 тур
24 октября, воскресенье 14:00 Ницца 3:2 Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 22:00 Лион 2:3 Ницца
16 тур
19 декабря, суббота 23:00 Ницца 1:4 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Ницца 2:1 Лион
14 тур
23 ноября, суббота 19:30 Лион 2:1 Ницца
Франция. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
30 января, четверг 22:55 Ницца 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:00 Ницца 1:0 Лион
4 тур
31 августа, пятница 21:45 Лион 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Лион 3:2 Ницца
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Ницца 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Лион 3:3 Ницца
9 тур
14 октября, пятница 21:45 Ницца 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
15 апреля, пятница 21:30 Лион 1:1 Ницца
14 тур
20 ноября, пятница 22:30 Ницца 3:0 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 18:00 Лион 1:2 Ницца
12 тур
1 ноября, суббота 22:00 Ницца 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Ницца 0:1 Лион
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Лион 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
19 мая, воскресенье 17:05 Ницца 1:1 Лион
19 тур
22 декабря, суббота 23:00 Лион 3:0 Ницца
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:00 Ницца 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:4 Ницца
1 тур
6 августа, суббота 23:00 Ницца 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Ницца 2:2 Лион
13 тур
14 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
23 января, воскресенье 22:35 Ницца 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота 21:00 Лион 2:0 Ницца
10 тур
24 октября, суббота 21:00 Ницца 4:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Ницца 1:3 Лион
5 тур
13 сентября, суббота 21:00 Лион 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 19:10 Ницца 0:0 Лион
18 тур
15 декабря, суббота 19:10 Лион 0:0 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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