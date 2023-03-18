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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хиберниан
Селтик - Хиберниан: обзор матча 18 марта 2023
Селтик
18.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Хиберниан
52'
Жота (П)
82'
Х. О
90+5'
С. Хакшабанович
39'
Д. Кэмпбелл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хиберниан
ГОЛ! 3:1!
С. Хакшабанович
Пас отдал
Д. Тернбулл
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
К. Фурухаси
83'
Желтая карточка
Х. О
82'
ГОЛ! 2:1!
Х. О
Пас отдал
Д. Тернбулл
82'
79'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Л. Миллер
69'
Замена
М. Хопп
️️️️
У. Фиш
66'
Желтая карточка
М. Чабрая
64'
Замена
К. Кадден
️️️️
Д. Дойл-Хейз
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Д. Маэда
61'
Замена
Х. О
️️️️
М. О'Райли
61'
Замена
Л. Абада
️️️️
Г. Тэйлор
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жота
52'
51'
Желтая карточка
П. Хэнлон
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кэмпбелл
24'
Вторая желтая
Э. Йуан
19'
Желтая карточка
Э. Йуан
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
53
Бен Саммерс
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
28
Крис Кадден
ПП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
3-3-2-1
1
Маршалл
4
Иган-Райли
4
Хэнлон
2
Фиш
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
5
Чабрая
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
27
Йуан
7
Фурухаси
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Фурухаси
38
Маэда
26
Бернабеи
26
Бернабеи
38
Маэда
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
32
Тэйлор
11
Абада
11
Абада
32
Тэйлор
33
О'Райли
9
О
9
О
33
О'Райли
12
Миллер
20
Хендерсон
20
Хендерсон
12
Миллер
31
Дойл-Хейз
28
Кадден
28
Кадден
31
Дойл-Хейз
2
Фиш
9
Хопп
9
Хопп
2
Фиш
Остались в запасе
Селтик
Хиберниан
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Murray Johnson
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Селтик - Хиберниан
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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