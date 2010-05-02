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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)

Реал - Осасуна

02.05.2010, Воскресенье, 21:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая) Испания. Примера, 35 тур Реал - Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
16 тур
3 января, воскресенье 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Реал
19 тур
18 января, воскресенье 19:00 Реал 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 1:2 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 31 6 1 98:24 +74 99
2. Реал 38 31 3 4 102:35 +67 96
3. Валенсия 38 21 8 9 59:40 +19 71
4. Севилья 38 19 6 13 65:49 +16 63
5. Мальорка 38 18 8 12 59:44 +15 62
6. Хетафе 38 17 7 14 58:48 +10 58
7. Вильярреал 38 16 8 14 58:57 +1 56
8. Атлетик Б 38 15 9 14 50:53 -3 54
9. Атлетико М 38 13 8 17 57:61 -4 47
10. Депортиво 38 13 8 17 35:49 -14 47
11. Эспаньол 38 11 11 16 29:46 -17 44
12. Осасуна 38 11 10 17 37:46 -9 43
13. Альмерия 38 10 12 16 43:55 -12 42
14. Сарагоса 38 10 11 17 46:64 -18 41
15. Спортинг Х 38 9 13 16 36:51 -15 40
16. Расинг 38 9 12 17 42:59 -17 39
17. Малага 38 7 16 15 42:48 -6 37
18. Вальядолид 38 7 15 16 37:62 -25 36
19. Тенерифе 38 9 9 20 40:74 -34 36
20. Херес 38 8 10 20 38:66 -28 34
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