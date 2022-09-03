Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Килмарнок
Хиберниан - Килмарнок: обзор матча 03 сентября 2022
Хиберниан
03.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
12'
Д. Ньюэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Килмарнок
90'
+1
Желтая карточка
Р. МакКензи
86'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
А. Пауэр
Желтая карточка
Р. Портеус
77'
77'
Желтая карточка
К. Лафферти
Желтая карточка
М. Бойл
74'
74'
Замена
A. Sotona
️️️️
Д. Армстронг
67'
Замена
К. Лафферти
️️️️
И. Кэмерон
67'
Замена
F. Murray
️️️️
О. Шоу
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Кэмпбелл
66'
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
М. Чабрая
66'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Э. Хендерсон
51'
18'
Желтая карточка
А. Пауэр
ГОЛ! 1:0!
Д. Ньюэлл
12'
10'
Красная карточка
Э. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
10
Мартин Бойл
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
77
Дэнни Армстронг
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Килмарнок
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Маршалл
5
Чабрая
5
Портеус
4
Хэнлон
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
27
Йуан
32
Кэмпбелл
10
Бойл
3-4-3
24
2
Алебиосу
23
Майо
3
Тэйлор
4
Пауэр
31
Полворт
14
Кризен
77
Армстронг
18
Кэмерон
26
Райт
18
Шоу
32
Кэмпбелл
16
Стивенсон
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
5
Чабрая
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
5
Чабрая
20
Хендерсон
13
МакКирди
13
МакКирди
20
Хендерсон
18
Шоу
7
7
18
Шоу
18
Кэмерон
9
Лафферти
9
Лафферти
18
Кэмерон
4
Пауэр
7
МакКензи
7
МакКензи
4
Пауэр
77
Армстронг
18
18
77
Армстронг
Остались в запасе
Хиберниан
Килмарнок
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
32
Jack Sanders
ЦЗ
33
Gary Woods
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Остались в запасе
32
Jack Sanders
ЦЗ
33
Gary Woods
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хиберниан - Килмарнок
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
Новости команд
Все
Хиберниан
Килмарнок
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+