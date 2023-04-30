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Ньюкасл - Саутгемптон

30.04.2023, Воскресенье, 16:00 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Ньюкасл - Саутгемптон
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Матч начнется в 16:00 мск
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Матч начнется в 16:00 мск
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/2 финала
ответный матч		 31 января, вторник 23:00 Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/2 финала
первый матч		 24 января, вторник 23:00 Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Саутгемптон 1:4 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
21 тур
10 марта, четверг 22:30 Саутгемптон 1:2 Ньюкасл
3 тур
28 августа, суббота 17:00 Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
6 февраля, суббота 18:00 Ньюкасл 3:2 Саутгемптон
8 тур
6 ноября, пятница 23:00 Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 18:00 Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
20 апреля, суббота 19:30 Ньюкасл 3:1 Саутгемптон
10 тур
27 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 0:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 18:00 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон
8 тур
15 октября, воскресенье 18:00 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 17:00 Саутгемптон 3:1 Ньюкасл
1 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 20:30 Ньюкасл 1:2 Саутгемптон
4 тур
13 сентября, суббота 18:00 Саутгемптон 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
29 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 4:0 Ньюкасл
16 тур
14 декабря, суббота 19:00 Ньюкасл 1:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
24 февраля, воскресенье 17:30 Ньюкасл 4:2 Саутгемптон
13 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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