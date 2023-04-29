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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 29 апреля 2023
Кристал Пэлас
29.04.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
4 : 3
Завершен
Вест Хэм
15'
Ж. Айю
20'
В. Заа
30'
Д. Шлупп
66'
Э. Эзе (П)
9'
Т. Соучек
35'
М. Антонио
72'
Н. Агер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
90'
+5
89'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Антонио
Замена
О. Эдуард
️️️️
В. Заа
84'
72'
ГОЛ! 4:3!
Н. Агер
Пас отдал
Т. Соучек
69'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Э. Эзе
66'
58'
Желтая карточка
В. Цоуфал
46'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
46'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
35'
ГОЛ! 3:2!
М. Антонио
Пас отдал
Т. Соучек
ГОЛ! 3:1!
Д. Шлупп
30'
24'
Желтая карточка
Т. Соучек
ГОЛ! 2:1!
В. Заа
20'
19'
Замена
А. Огбонна
️️️️
К. Зума
Желтая карточка
Ж. Айю
15'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Олисе
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
11
Пакета
8
Форнальс
18
Антонио
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
10
Заа
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Заа
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
4
Зума
21
Огбонна
21
Огбонна
4
Зума
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
18
Антонио
70
Корне
70
Корне
18
Антонио
11
Пакета
28
Ингс
28
Ингс
11
Пакета
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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