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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон - Борнмут: обзор матча 27 апреля 2023
Саутгемптон
27.04.2023, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
50'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Борнмут
90'
+3
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
90'
+3
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Ф. Биллинг
86'
Желтая карточка
М. Винья
79'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Тавернье
77'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Армстронг
76'
67'
Замена
И. Забарный
️️️️
М. Сенеси
64'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
61'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Т. Уолкотт
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Тавернье
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Лянко
️️️️
Д. Уорд-Проус
46'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Р. Перро
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Че Адамс
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-1-2-2-1
29
МакКарти
15
Перро
5
Беднарек
15
Чалета-Цар
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
24
Алькарас
10
Эльюнусси
32
Уолкотт
10
Армстронг
4-3-2-1
33
Нето
2
Мефам
6
Келли
5
Сенеси
6
Винья
7
Ротуэлл
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
30
Уорд-Проус
13
Лянко
13
Лянко
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Эльюнусси
15
Перро
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
15
Перро
10
Армстронг
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Армстронг
32
Уолкотт
19
Адамс
19
Адамс
32
Уолкотт
5
Сенеси
6
Забарный
6
Забарный
5
Сенеси
16
Тавернье
15
Смит
15
Смит
16
Тавернье
8
Биллинг
11
Уаттара
11
Уаттара
8
Биллинг
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
Остались в запасе
Саутгемптон
Борнмут
31
Гэвин Базуну
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
12
Марк Траверс
ВР
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Саутгемптон - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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