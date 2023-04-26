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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Брайтон
Ноттингем Форест - Брайтон: обзор матча 26 апреля 2023
Ноттингем Форест
26.04.2023, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
45+3'
П. Гросс (АГ)
69'
Данило
90+1'
М. Гиббс-Уайт (П)
38'
Ф. Буонанотте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Брайтон
Желтая карточка
К. Навас
90'
+14
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Гиббс-Уайт
90'
+1
88'
Замена
О. Оффиа
️️️️
Ф. Буонанотте
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Б. Джонсон
86'
Замена
А. Айю
️️️️
Т. Авонийи
80'
75'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Х. Энкисо
72'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
П. Эступиньян
ГОЛ! 2:1!
Данило
Пас отдал
Т. Авонийи
69'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Н. Уильямс
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Гросс
Пас отдал
Р. Лоди
45'
+3
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Буонанотте
Замена
Д. Уорролл
️️️️
М. Ниахате
14'
Пенальти не реализован!
Б. Джонсон
11'
Желтая карточка
А. Фелипе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Навас
92
Орье
19
Ниахате
18
Фелипе
6
Лоди
23
Мангала
8
Данило
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
3-1-2-3-1
23
Стил
6
Колуилл
5
Данк
2
Эступиньян
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
10
Энкисо
10
Буонанотте
22
Митома
7
Мач
22
Джонсон
15
Тоффоло
15
Тоффоло
22
Джонсон
19
Ниахате
6
Уорролл
6
Уорролл
19
Ниахате
3
Уильямс
8
Куяте
8
Куяте
3
Уильямс
14
Авонийи
24
Айю
24
Айю
14
Авонийи
10
Буонанотте
24
Оффиа
24
Оффиа
10
Буонанотте
2
Эступиньян
18
Уэлбек
18
Уэлбек
2
Эступиньян
10
Энкисо
26
Ундав
26
Ундав
10
Энкисо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брайтон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ноттингем Форест - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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