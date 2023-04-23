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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Вест Хэм
Борнмут - Вест Хэм: обзор матча 23 апреля 2023
Борнмут
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Вест Хэм
5'
М. Антонио
12'
Л. Пакета
43'
Д. Райс
72'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Вест Хэм
83'
Замена
Т. Керер
️️️️
В. Цоуфал
77'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Л. Пакета
76'
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Боуэн
Замена
Л. Кук
️️️️
Ж. Лерма
75'
72'
ГОЛ! 0:4!
П. Форнальс
Пас отдал
Д. Боуэн
67'
Желтая карточка
Л. Фабиански
65'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
65'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
Замена
М. Винья
️️️️
Л. Келли
61'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Р. Кристи
61'
Замена
Д. Энтони
️️️️
А. Смит
61'
56'
Желтая карточка
Н. Агер
Желтая карточка
К. Мур
48'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Ротуэлл
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
Д. Райс
Пас отдал
Т. Соучек
12'
ГОЛ! 0:2!
Л. Пакета
Пас отдал
В. Цоуфал
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
А. Крессуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
2
Мефам
6
Келли
15
Смит
5
Стивенс
8
Биллинг
7
Ротуэлл
8
Лерма
16
Тавернье
10
Кристи
19
Соланке
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
6
Келли
6
Винья
6
Винья
6
Келли
8
Лерма
4
Кук
4
Кук
8
Лерма
10
Кристи
11
Уаттара
11
Уаттара
10
Кристи
7
Ротуэлл
19
Мур
19
Мур
7
Ротуэлл
15
Смит
19
Энтони
19
Энтони
15
Смит
34
Цоуфал
6
Керер
6
Керер
34
Цоуфал
11
Пакета
4
Даунс
4
Даунс
11
Пакета
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
20
Боуэн
70
Корне
70
Корне
20
Боуэн
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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