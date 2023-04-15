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Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 15 апреля 2023
Саутгемптон
15.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
54'
Э. Эзе
68'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
90'
+3
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Айю
90'
+3
Замена
Д. Томкинс
️️️️
М. Гехи
Желтая карточка
А. Белла Кочап
90'
+2
Желтая карточка
Я. Беднарек
90'
86'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
86'
Замена
А. Локонга
️️️️
Д. Шлупп
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Сулемана
80'
Замена
С. Эдози
️️️️
К. Алькарас
80'
74'
Замена
У. Хьюз
️️️️
О. Эдуард
68'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эзе
Пас отдал
Ш. Дукур
Замена
П. Онуачу
️️️️
Д. Арибо
62'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Т. Уолкотт
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эзе
Желтая карточка
Р. Лавиа
52'
43'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Рубен Селлес
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-1-4-2
31
Базуну
5
Беднарек
17
Белла Кочап
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
24
Алькарас
18
Арибо
30
Уорд-Проус
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сулемана
32
Уолкотт
4-1-1-2-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
29
Эдуард
10
Айю
7
Сулемана
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Сулемана
32
Уолкотт
12
Дженепо
12
Дженепо
32
Уолкотт
24
Алькарас
23
Эдози
23
Эдози
24
Алькарас
18
Арибо
30
Онуачу
30
Онуачу
18
Арибо
6
Гехи
5
Томкинс
5
Томкинс
6
Гехи
27
Шлупп
6
Локонга
6
Локонга
27
Шлупп
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
29
Эдуард
19
Хьюз
19
Хьюз
29
Эдуард
10
Айю
14
Матета
14
Матета
10
Айю
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рубен Селлес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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