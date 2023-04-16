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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 апреля 2023
Ноттингем Форест
16.04.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
32'
Антони
76'
Д. Далот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
В. Вегхорст
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Гиббс-Уайт
88'
Желтая карточка
О. Мангала
83'
Замена
Э. Деннис
️️️️
С. Маккена
81'
79'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
76'
ГОЛ! 0:2!
Д. Далот
Пас отдал
Антони
72'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
Н. Уильямс
67'
Замена
О. Мангала
️️️️
Р. Фройлер
65'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Т. Авонийи
65'
32'
ГОЛ! 0:1!
Антони
3'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Данило
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Навас
18
Фелипе
26
Маккена
19
Ниахате
6
Лоди
8
Данило
3
Уильямс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
24
Эриксен
19
Санчо
8
Фернандеш
7
Антони
9
Марсьяль
19
Фройлер
23
Мангала
23
Мангала
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
77
Лингард
77
Лингард
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
9
Сарридж
9
Сарридж
14
Авонийи
26
Маккена
17
Деннис
17
Деннис
26
Маккена
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
9
Марсьяль
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Марсьяль
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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