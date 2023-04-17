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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Ливерпуль
Лидс - Ливерпуль: обзор матча 17 апреля 2023
Лидс
17.04.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 6
Завершен
Ливерпуль
47'
Л. Синистерра
35'
К. Гакпо
39'
М. Салах
52'
Д. Жота
64'
М. Салах
74'
Д. Жота
90'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Ливерпуль
90'
ГОЛ! 1:6!
Д. Нуньес
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
85'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Фабиньо
82'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
81'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
81'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
М. Салах
81'
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Гакпо
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Харрисон
77'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Л. Синистерра
77'
74'
ГОЛ! 1:5!
Д. Жота
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Б. Ааронсон
66'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Родриго
66'
64'
ГОЛ! 1:4!
М. Салах
Пас отдал
К. Гакпо
52'
ГОЛ! 1:3!
Д. Жота
Пас отдал
К. Джонс
ГОЛ! 1:2!
Л. Синистерра
47'
42'
Желтая карточка
Фабиньо
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лидс
1
Жоэль
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Мелье
23
Фирпо
4
Кох
4
Стрейк
5
Кристенсен
21
Рока
22
МакКенни
11
Харрисон
11
Ааронсон
17
Синистерра
19
Родриго
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
10
Салах
18
Гакпо
20
Жота
11
Харрисон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Харрисон
17
Синистерра
28
Форшоу
28
Форшоу
17
Синистерра
19
Родриго
38
Саммервил
38
Саммервил
19
Родриго
11
Ааронсон
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Ааронсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
10
Салах
29
Нуньес
29
Нуньес
10
Салах
Остались в запасе
Лидс
Ливерпуль
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лидс - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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