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Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 01 апреля 2023
Кристал Пэлас
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
59'
Д. Иверсен (АГ)
90+5'
Ж. Матета
56'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
ГОЛ! 2:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Айю
90'
+5
89'
Желтая карточка
О. Ндиди
Желтая карточка
М. Гехи
88'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
86'
83'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
Желтая карточка
Э. Эзе
81'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
81'
71'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
68'
Желтая карточка
Г. Суттар
60'
Замена
Л. Томас
️️️️
В. Кристиансен
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Иверсен
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Перейра
Пас отдал
Т. Кастань
46'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Тете
Замена
Ж. Айю
️️️️
В. Заа
45'
+1
29'
Желтая карточка
В. Кристиансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
4-1-2-2-1
1
Иверсен
21
Кастань
4
Фас
15
Суттар
34
Кристиансен
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
11
Барнс
11
Тете
10
Мэддисон
27
Дака
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Заа
10
Айю
10
Айю
10
Заа
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
34
Кристиансен
33
Томас
33
Томас
34
Кристиансен
11
Тете
21
Перейра
21
Перейра
11
Тете
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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