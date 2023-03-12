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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 12 марта 2023
Вест Хэм
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
26'
С. Бенрахма (П)
17'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
85'
Замена
К. Чамберс
️️️️
О. Уоткинс
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Ингс
85'
80'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Кэш
80'
Замена
Э. Янг
️️️️
Э. Буэндия
Замена
П. Форнальс
️️️️
Л. Пакета
77'
Желтая карточка
Л. Пакета
71'
64'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Бэйли
64'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бенрахма
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
6
Керер
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
28
Ингс
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
11
Алекс Морено
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
10
Буэндия
11
Уоткинс
11
Пакета
8
Форнальс
8
Форнальс
11
Пакета
28
Ингс
70
Корне
70
Корне
28
Ингс
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
10
Буэндия
15
Янг
15
Янг
10
Буэндия
11
Уоткинс
12
Чамберс
12
Чамберс
11
Уоткинс
17
Бэйли
11
Траоре
11
Траоре
17
Бэйли
2
Кэш
22
Дуран
22
Дуран
2
Кэш
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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