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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал: обзор матча 12 марта 2023
Фулхэм
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
21'
Габриэль
26'
Г. Мартинелли
45+2'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Арсенал
80'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
77'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Мартинелли
77'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Троссард
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Перейра
76'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Соломон
76'
74'
Желтая карточка
М. Эдегор
72'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
72'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Эдегор
Пас отдал
Л. Троссард
26'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Л. Троссард
21'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
Л. Троссард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
1
Джордж Уикенс
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
42
Чарли Робинсон
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-2-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
6
Рид
23
Лукич
10
Соломон
8
Перейра
14
Рид
9
Митрович
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
8
Перейра
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Перейра
10
Соломон
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Соломон
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
7
Мартинелли
20
Виейра
20
Виейра
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
1
Марек Родак
ВР
1
Джордж Уикенс
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
42
Чарли Робинсон
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
1
Джордж Уикенс
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
42
Чарли Робинсон
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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