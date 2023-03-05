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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Эвертон
Ноттингем Форест - Эвертон: обзор матча 05 марта 2023
Ноттингем Форест
05.03.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
19'
Б. Джонсон
77'
Б. Джонсон
10'
Д. Грей (П)
29'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Эвертон
90'
+4
Желтая карточка
Т. Дэвис
89'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Ивоби
89'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Грей
Желтая карточка
А. Фелипе
79'
ГОЛ! 2:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Р. Йетс
77'
Замена
А. Айю
️️️️
К. Вуд
71'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Р. Фройлер
70'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Д. Коулбэк
70'
57'
Желтая карточка
Д. Тарковски
56'
Желтая карточка
Д. Грей
Желтая карточка
Р. Лоди
55'
52'
Желтая карточка
Д. Макнил
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
51'
42'
Желтая карточка
Б. Годфри
29'
ГОЛ! 1:2!
А. Дукуре
Пас отдал
М. Кин
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонсон
19'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Грей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-4-1-1
1
Навас
6
Лоди
6
Уорролл
18
Фелипе
92
Орье
10
Гиббс-Уайт
26
Шелви
4
Коулбэк
19
Фройлер
22
Джонсон
9
Вуд
4-2-1-3
1
Пикфорд
23
Коулмен
6
Тарковски
4
Годфри
5
Кин
24
Онана
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
17
Ивоби
10
Грей
4
Коулбэк
22
Йетс
22
Йетс
4
Коулбэк
9
Вуд
24
Айю
24
Айю
9
Вуд
19
Фройлер
17
Деннис
17
Деннис
19
Фройлер
17
Ивоби
22
Дэвис
22
Дэвис
17
Ивоби
10
Грей
11
Мопе
11
Мопе
10
Грей
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ноттингем Форест - Эвертон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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