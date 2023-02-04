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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 04 февраля 2023
Манчестер Юнайтед
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
7'
Б. Фернандеш (П)
62'
М. Рэшфорд
76'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Замена
В. Линделеф
️️️️
А. Ван-Биссака
87'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
А. Гарначо
87'
83'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Д. Шлупп
82'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Ш. Дукур
Замена
М. Забитцер
️️️️
Антони
81'
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
Ш. Дукур
73'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ж. Айю
73'
Замена
А. Локонга
️️️️
У. Хьюз
Красная карточка
Каземиро
70'
Желтая карточка
Антони
67'
67'
Желтая карточка
Д. Шлупп
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Шоу
62'
Замена
А. Гарначо
️️️️
В. Вегхорст
60'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Митчелл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
9
Вегхорст
4-1-2-1-2
13
Гуаита
17
Клайн
26
Ричардс
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
19
Хьюз
27
Шлупп
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
Гарначо
5
Магуайр
5
Магуайр
Гарначо
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
7
Антони
20
Забитцер
20
Забитцер
7
Антони
9
Вегхорст
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Вегхорст
28
Дукур
8
Ахамада
8
Ахамада
28
Дукур
19
Хьюз
6
Локонга
6
Локонга
19
Хьюз
10
Айю
10
Эзе
10
Эзе
10
Айю
27
Шлупп
14
Матета
14
Матета
27
Шлупп
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
26
Сэм Джонстон
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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