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Саутгемптон - Ноттингем Форест
Саутгемптон - Ноттингем Форест: обзор матча 04 января 2023
Саутгемптон
04.01.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
27'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
С. Армстронг
89'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Лянко
85'
84'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Лоди
84'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Б. Джонсон
71'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
М. Гиббс-Уайт
71'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Т. Авонийи
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Мара
64'
Замена
С. Эдози
️️️️
Р. Перро
64'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Р. Лавиа
64'
60'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
О. Мангала
45'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
Р. Перро
45'
42'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
А. Белла Кочап
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Базуну
13
Лянко
17
Белла Кочап
22
Салису
15
Перро
45
Лавиа
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
19
Адамс
14
Мара
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
92
Орье
6
Уорролл
30
Боли
6
Лоди
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
17
Белла Кочап
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
17
Белла Кочап
45
Лавиа
18
Арибо
18
Арибо
45
Лавиа
13
Лянко
17
Армстронг
17
Армстронг
13
Лянко
15
Перро
23
Эдози
23
Эдози
15
Перро
14
Мара
10
Армстронг
10
Армстронг
14
Мара
6
Лоди
15
Тоффоло
15
Тоффоло
6
Лоди
22
Джонсон
3
Уильямс
3
Уильямс
22
Джонсон
23
Мангала
4
Коулбэк
4
Коулбэк
23
Мангала
10
Гиббс-Уайт
10
Скарпа
10
Скарпа
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
9
Сарридж
9
Сарридж
14
Авонийи
Остались в запасе
Саутгемптон
Ноттингем Форест
13
Вилли Кабальеро
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Саутгемптон - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
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